Brand in Mehrfamilienhaus mit zwei Verletzten: Polizei geht von Brandstiftung aus

LANDSTUHL/KAISERSLAUTERN – In einem Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses im Landkreis Kaiserslautern ist ein Brand ausgebrochen – die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Zwei Bewohner des Hauses seien nach Angaben der Polizei zwischenzeitlich zur Behandlung ins Krankenhaus gekommen. Das Feuer sei rasch nach dem Ausbruch am frühen Mittwochmorgen gelöscht worden, dennoch sei es zu einer starken Rauchentwicklung gekommen.

Laut Polizei wird nun wegen des Verdachts der Brandstiftung gegen einen 42-jährigen Mann ermittelt. Weitere Informationen zum Verdächtigen und zum Ausbruch des Brandes wollte die Polizei auf Anfrage nicht mitteilen.