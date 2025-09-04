Trickdiebstahl: Angeblich neue Nachbarn bestehlen Rentner – Festnahme!

BAD KREUZNACH – Zwei ältere Menschen in Bad Kreuznach sind von vermeintlich neuen Nachbarn bestohlen worden.

Die 21-jährige Frau und der 22-jährige Mann wurden in Baden-Baden festgenommen und in Untersuchungshaft gebracht, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Die beiden sollen sich Ende August in Bad Kreuznach bei den Rentnern zunächst freundlich als neue Nachbarn vorgestellt, diese dann abgelenkt und Schmuck gestohlen zu haben.

Die mutmaßlichen Täter werden verdächtigt, in Bayern und Baden-Württemberg ähnliche Trickdiebstähle begangen zu haben. Bei ihnen wurden unter anderem Schmuck und Luxusuhren gefunden.