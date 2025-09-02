So soll der bundesweite Warntag am 11. September in Bernkastel-Wittlich laufen

BERNKASTEL/WITTLICH. Am Donnerstag, den 11. September 2025, findet der diesjährige bundesweite Warntag statt. Der Bund wird hierbei zwischen 11.00 und 11.45 Uhr von zentraler Stelle verschiedene Warnmittel über das Warnsystem des Bundes auslösen.

Hierbei werden unter anderem Radio und Fernsehen, Internetseiten und soziale Medien, WarnApps (NINA, KatWarn etc.) und der Warnkanal „Cell Broadcast“ angesprochen. Es wird empfohlen, sich im Vorfeld über die Internetseite www.bbk.bund.de/bundesweiter-warntag zu informieren und Warn-Apps zu aktualisieren.

Ergänzend wird im gleichen Zeitraum auch das Warnkonzept des Landkreises Bernkastel-Wittlich durch die Stadt Wittlich, die Gemeinde Morbach und die Verbandsgemeinden des Landkreises erprobt. Kernstück des Warnkonzepts ist die zielgerichtete Alarmierung und Information der Bevölkerung mittels mobiler Sirenen und Lautsprecher. Durch Zusammenführen der kreiseigenen und der gemeindlichen Anlagen kann so eine schnelle und zielgerichtete Information der Bevölkerung, unabhängig von den amtlichen Warnmitteln, erfolgen. Zusätzlich zu den mobilen Anlagen werden in verschiedenen Orten auch die Sirenen mit den Signalen „Warnung“ und „Entwarnung“ ertönen. (Quelle: Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich)