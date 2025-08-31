Mit Hightech entlarvt: GPS-Tracker führt Polizei zum Roller-Dieb!

KAISERSLAUTERN – Dank eines versteckten GPS-Trackers ist die Polizei in Kaiserslautern einem verschwundenen Roller auf die Spur gekommen.

Das motorisierte Zweirad war am vergangenen Donnerstag als gestohlen gemeldet worden, wie die Polizeidirektion mitteilte. Der 37-jährige Besitzer habe den Roller per Tracker orten können. Diese Geräte übermitteln per GPS-Signal ihren genauen Standort.

Das Fahrzeug sei in einem teils zerlegten Zustand vor einem Mehrfamilienhaus entdeckt worden, teilte die Polizei mit. Der Tracker wurde demnach in einem Einzimmerappartement lokalisiert, in dem sich zwei Männer im Alter von 19 und 22 Jahren aufhielten.

Die Streifenwagenbesatzung fand dort schließlich das gestohlene Versicherungskennzeichen, weitere Fahrzeugteile sowie den GPS-Tracker.