Reinsfeld: Crash mit Leitplanke und Fahrerflucht – Eine Verletzte auf der A1

REINSFELD – Auf der Autobahn A1 in Fahrtrichtung Saarbrücken kam es am Freitag, den 29. August 2025, gegen 13.20 Uhr auf Höhe der Tank- und Rastanlage Hochwald West zu einem Verkehrsunfall.

Die Polizei vermutet, dass ein weiteres Fahrzeug am Unfallhergang beteiligt war und sich unerlaubt vom Unfallort entfernt hat.

Polizei sucht dunklen SUV mit Neunkirchner Kennzeichen

Nach bisherigem Ermittlungsstand streifte ein Pkw zunächst die Mittelschutzplanke, geriet anschließend ins Schleudern und kollidierte frontal mit der rechtseitigen Schutzplanke. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Zeugenaussagen zufolge soll ein dunkler SUV mit Neunkirchner Kennzeichen (NK) in den Unfall verwickelt gewesen sein und sich von der Unfallstelle entfernt haben. Ob an diesem Fahrzeug ein Schaden entstand, ist unklar.

Die Polizeiautobahnstation Schweich bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug machen können, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen.