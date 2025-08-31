Lucky Lake Festival: Körperverletzung und Kollision mit Fahrzeug – Zeugen gesucht

LOSHEIM AM SEE – Am Samstagabend, dem 30. August 2025, ereignete sich gegen 22.00 Uhr im Rahmen des „Lucky Lake“ Festivals am Losheimer Stausee beim Abreiseverkehr ein Körperverletzungsdelikt. Mehrere Personen waren an der Auseinandersetzung beteiligt.

Polizei sucht Fahrer und Zeugen

Nach polizeilichen Erkenntnissen kam es bei der Auseinandersetzung zum Zusammenstoß eines Beteiligten mit einem auf der Straße „Zum Stausee“ fahrenden Kastenwagen oder Kleinbus in Höhe des dortigen Hochwälder Wohlfühlhotels. Die Polizeiinspektion Nordsaarland hat die Ermittlungen aufgenommen.

Es wird darum gebeten, dass sich der Fahrer des Kleinbusses sowie weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Fahrzeug geben können, unter der Telefonnummer 06871-90010 bei der Polizei melden.