Tuning-Sonderkontrolle am Nürburgring: Zahlreiche Verstöße festgestellt

NÜRBURGRING. Von Freitag, den 29.8.2025, bis Samstag, den 30.8.2025, fand am Nürburgring ein Seminar der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz zum Thema „Illegale Veränderungen an Kraftfahrzeugen / Tuning“ statt. Im Rahmen dessen wurde am Samstag eine Sonderkontrollstelle an der B258 / Nürburgringboulevard eingerichtet.

Hier konnten die ca. 20 Seminarteilnehmer ihre frisch erlernten Fachkenntnisse direkt in der Praxis umsetzten. Im Ergebnis der Kontrolle konnten bei 47 Fahrzeugen Verstöße festgestellt werden. Hierbei handelte es sich überwiegend um unzulässige An- oder Umbauten der Fahrzeuge. Es wurden zwei Strafanzeigen (Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz) und insgesamt 45 Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt. 28 der beanzeigten Fahrzeuge kamen aus dem Ausland. Hier wurden die zu erwartenden Bußgelder direkt vor Ort einbehalten. (Quelle: Polizeidirektion Mayen)