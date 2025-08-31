RLP: Sattelzug kippt neben Autobahn um – War es Sekundenschlaf?

Ein 48 Jahre alter Lastwagenfahrer gerät mit seinem Sattelzug auf den Grünstreifen neben der Autobahn, das Gefährt kippt um. Was die Polizei als Unfallursache vermutet.

Foto: Freiwillige Feuerwehr Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land via Facebook

PIRMASENS. Vermutlich wegen eines Sekundenschlafs ist ein Lastwagenfahrer in der Nacht zum Sonntag auf der Autobahn 8 in der Nähe von Pirmasens mit seinem Gespann von der Fahrbahn abgekommen und auf einem Grünstreifen umgekippt. Der 48-Jährige sei unverletzt geblieben, teilte die Polizei mit.

An dem Lastwagen entstand Totalschaden, die Bergung dauerte den Angaben zufolge mehrere Stunden. Dazu musste eine Autobahnabfahrt in Richtung Pirmasens gesperrt werden. Die Feuerwehr aus Zweibrücken sei mit einem Großaufgebot im Einsatz gewesen, teilte die Polizei mit. (Quelle: dpa)

