++ TANKEN IN LUXEMBURG AKTUELL: Spritpreis für Super 98 fällt ++

LUXEMBURG. Aktuelle Spritpreise in Luxemburg: Das luxemburgische Energieministerium hat am Freitagnachmittag die neuen Maximalpreise für die Kraftstoffe Diesel und Benzin an den Tankstellen im Großherzogtum ab Samstag, 30.08.25, bekannt gegeben.

Die Spritpreise in Luxemburg ab 30.08.25, 00.00 Uhr:

Ab Mitternacht wird der Spritpreis für die Super-Variante Super 98 über 3 Cent gesenkt!

▶ DIESEL

Der Liter Diesel-Kraftstoff bleibt im Preis gleich, und kostet am Samstag weiter 1,417 Euro.

▶ SUPER 95

Der Preis für Super-95er-Benzin bleibt gleich, und der Liter kostet am Samstag dann weiter 1,478 Euro.

▶ SUPER 98

Die Super-Variante Super98 (SuperPlus) fällt im Preis um 3,2 Cent, sodass der Liter des Kraftstoffs am Samstag 1,559 Euro kostet.