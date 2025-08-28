Baukran in Mainz droht umzustürzen – zehn Häuser evakuiert

0
Ein Feuerwehrmann im Einsatz
Foto: Philipp von Ditfurth / dpa / Symbolbild

MAINZ – Ein Baukran droht in Mainz-Laubenheim nach einer Unterspülung umzukippen. Zehn angrenzende Wohnhäuser wurden vorsorglich geräumt, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte.

Wie viele Menschen betroffen sind, war zunächst unklar.

Die Baugrube steht nach Angaben der Einsatzkräfte unter Wasser. Die Ursache ist bislang offen, ein wetterbedingter Zusammenhang könne ausgeschlossen werden. Verletzt wurde nach bisherigen Informationen niemand.

Die Feuerwehr war nach der Alarmierung gegen 18.20 Uhr zunächst mit der Räumung der Gefahrenzone beschäftigt.

Inzwischen unterstützt das Technische Hilfswerk (THW) mit einem Baufachberater die weiteren Sicherungsmaßnahmen am Kran. Insgesamt sind rund 20 Einsatzkräfte von Feuerwehr und THW vor Ort.

Vorheriger ArtikelGymnasium Hermeskeil ins Netzwerk „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ aufgenommen

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.