Nach Suizid von 15-Jährigem in Saar-JVA: Ermittlung gegen Beamten wegen Körperverletzung

Der Suizid eines 15-Jährigen in der JVA Ottweiler hat für Entsetzen gesorgt. Gegen einen Beamten gibt es nun ein förmliches Ermittlungsverfahren. Hat er den Jugendlichen vor seinem Tod verletzt?

0
Der Jugendliche nahm sich am 1. August das Leben. Foto: Harald Tittel/dpa

OTTWEILER. Nach dem Suizid eines Jugendlichen in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Ottweiler ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der Körperverletzung im Amt gegen einen Beamten. Es bestehe ein Anfangsverdacht einer Straftat zum Nachteil des Verstorbenen, teilte die Staatsanwaltschaft Saarbrücken mit. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Oberstaatsanwalt Thomas Schardt betonte, dass es sich dabei um ein anderes Verfahren als das ebenfalls laufende Todesermittlungsverfahren handele. Beim Todesermittlungsverfahren werde geprüft, ob es Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden am Tod des 15-Jährigen gebe. «In letzterem haben sich nach wie vor keine entsprechenden Hinweise ergeben.»

Vorwürfe von Gewalt und Rassismus

Der schwarze Jugendliche hatte sich am 1. August in der JVA Ottweiler das Leben genommen. Nach dem Suizid des Jungen wurden Vorwürfe von Gewalt und Rassismus in der Haftanstalt laut (lokalo.de berichtete). Das saarländische Justizministerium hatte eine «vollständige und transparente Aufklärung» angekündigt.

Die Einleitung eines förmlichen Ermittlungsverfahrens bedeutet, dass die Staatsanwaltschaft es für möglich hält, dass eine Straftat begangen wurde. «Eine Aussage darüber, wie wahrscheinlich es ist, dass eine verfolgbare Straftat tatsächlich vorliegt, ist damit ausdrücklich nicht verbunden», schrieb Schardt. (Quelle: dpa)

Vorheriger ArtikelWechsel in die Wirtschaft: Neuer Job für Ex-Verkehrsminister Volker Wissing
Nächster ArtikelEinsparung von 50 %: Dorfladen Klausen auf effiziente LED-Technik umgestellt

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.