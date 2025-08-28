Einsparung von 50 %: Dorfladen Klausen auf effiziente LED-Technik umgestellt

0
Gemeinsam begutachten Christian Stalter, Mitarbeiter der Verbandsgemeinde Wittlich-Land, Jürgen Weide, Ortsbürgermeister, sowie Marco Felten, Westenergie-Regionalmanager, die neuen LED-Leuchten im Dorfladen in Klausen. Foto: Verbandsgemeinde Wittlich-Land / Fiona Enderle

KLAUSEN. In Zusammenarbeit mit der Ortsgemeinde Klausen hat Westenergie die Beleuchtung im Dorfladen Eberhardstraße 3 modernisiert. Insgesamt sorgen 34 neue LED-Leuchten für eine effiziente und energiesparende Beleuchtung.

Mit dieser Maßnahme treibt die Ortsgemeinde die Umstellung auf energiesparende LED-Technik weiter voran. Die Gemeinde rechnet mit einer Einsparung von rund 50 Prozent der bisherigen Energiekosten. Gleichzeitig senkt der Einsatz modernster LED-Technik den CO2-Ausstoß erheblich und verbessert die Lichtqualität im gesamten Gebäude.

Ortsbürgermeister Jürgen Weide betonte: „Die neuen LED-Leuchten sind ein sichtbarer Schritt, um den Dorfladen zukunftsfähig zu machen und Energiekosten zu senken.“ Mitarbeiter der Verbandsgemeinde Wittlich-Land, Christian Stalter, schloss sich den Worten an: „So schaffen wir eine Lösung, die für die Menschen vor Ort spürbare Vorteile bringt und gleichzeitig die Umwelt schont.

Westenergie-Regionalmanager, Marco Felten, fügte hinzu: „Mit Projekten wie diesem wollen wir die Gemeinden konkret unterstützen. Die LED-Beleuchtung sorgt nicht nur für einen geringeren Stromverbrauch, sondern auch für ein angenehmeres Licht im Alltag.“ (Quelle: Westenergie AG)

Vorheriger ArtikelNach Suizid von 15-Jährigem in Saar-JVA: Ermittlung gegen Beamten wegen Körperverletzung
Nächster ArtikelSchüler sammeln Elektroschrott: A.R.T. unterstützt Wettbewerb „E-Waste Race“ 

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.