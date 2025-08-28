Einsparung von 50 %: Dorfladen Klausen auf effiziente LED-Technik umgestellt

KLAUSEN. In Zusammenarbeit mit der Ortsgemeinde Klausen hat Westenergie die Beleuchtung im Dorfladen Eberhardstraße 3 modernisiert. Insgesamt sorgen 34 neue LED-Leuchten für eine effiziente und energiesparende Beleuchtung.

Mit dieser Maßnahme treibt die Ortsgemeinde die Umstellung auf energiesparende LED-Technik weiter voran. Die Gemeinde rechnet mit einer Einsparung von rund 50 Prozent der bisherigen Energiekosten. Gleichzeitig senkt der Einsatz modernster LED-Technik den CO2-Ausstoß erheblich und verbessert die Lichtqualität im gesamten Gebäude.

Ortsbürgermeister Jürgen Weide betonte: „Die neuen LED-Leuchten sind ein sichtbarer Schritt, um den Dorfladen zukunftsfähig zu machen und Energiekosten zu senken.“ Mitarbeiter der Verbandsgemeinde Wittlich-Land, Christian Stalter, schloss sich den Worten an: „So schaffen wir eine Lösung, die für die Menschen vor Ort spürbare Vorteile bringt und gleichzeitig die Umwelt schont.“

Westenergie-Regionalmanager, Marco Felten, fügte hinzu: „Mit Projekten wie diesem wollen wir die Gemeinden konkret unterstützen. Die LED-Beleuchtung sorgt nicht nur für einen geringeren Stromverbrauch, sondern auch für ein angenehmeres Licht im Alltag.“ (Quelle: Westenergie AG)