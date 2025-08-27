Bankfiliale mit Brandbeschleuniger angezündet: Tatverdächtiger schuldunfähig

GERMERSHEIM – Nach der Brandstiftung in einer Bankfiliale in Germersheim wird der Beschuldigte nicht strafrechtlich belangt.

Laut einem psychiatrischen Gutachten ist der 76-jährige Mann aufgrund einer psychischen Erkrankung schuldunfähig. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, soll er daher dauerhaft in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werden, um weitere mögliche Straftaten zu verhindern. Dafür hat die Behörde beim Landgericht Landau ein entsprechendes Sicherungsverfahren beantragt.

Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, Anfang Juli in der Bankfiliale einen Teppich mit Benzin überschüttet und angezündet zu haben. Zusätzlich soll er einen Mitarbeiter mit einem mitgeführten Messer bedroht haben.

Bei dem Vorfall wurden insgesamt sechs Menschen verletzt. Zwei von ihnen sollen unter anderem durch Schläge und Tritte des 76-Jährigen verletzt worden sein, als sie ihn bis zum Eintreffen der Polizei festhielten.