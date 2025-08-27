Landscheid: Dreiste Kupferdiebe klauen Telefon- und Stromkabel

LANDSCHEID – Wie die Polizeiinspektion Wittlich mitteilt, wurden in der Nacht auf Mittwoch, 27.08.2025, auf dem Gelände eines Bauunternehmens in der Großlittger Straße in Landscheid mehrere Reststücke von Telefon- und Stromkabeln aus Kupfer entwendet.

Hierdurch entstand ein Sachschaden im hohen dreistelligen Bereich.

Zeugen, die in der Nacht auffällige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Wittlich unter 06571/9260 zu melden.