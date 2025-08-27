Mit THC im Blut: Motorradfahrer rast durch Rettungsgasse

NEUSTADT-WIED – Bei einem Einsatz nach einem Verkehrsunfall auf der A3 bei Neustadt-Wied ist ein 27-jähriger Motorradfahrer in der Rettungsgasse mit erhöhter Geschwindigkeit auf einen Polizisten zugefahren.

Wie die Polizei mitteilte, war die Rettungsgasse zuvor nicht ordnungsgemäß gebildet worden. Da die Beamten nicht zum Unfallort gelangen konnten, regelten Einsatzkräfte darum die Bildung der Rettungsgasse mit Lichtsignalen.

Diesen Moment nutzte der Motorradfahrer, um schneller voranzukommen, wie er den Beamten bei einer späteren Kontrolle mitteilte. Der Polizist konnte dem Motorradfahrer noch rechtzeitig ausweichen und wurde nicht verletzt.

Ein freiwillig durchgeführter Drogentest reagierte positiv auf die Stoffgruppe THC. Gegen den 27-Jährigen wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.