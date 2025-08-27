Vulkaneifel: Zwölf Kompletträder und vier Alufelgen von Grundstück geklaut

ORMONT. Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 21.8.2025, 22.00 Uhr, und Freitag, 2208.2025, 8.00 Uhr, wurden von einem Grundstück in Ormont, In der Held, mehrere Kompletträder sowie Alufelgen entwendet.

Es handelte sich um insgesamt zwölf Kompletträder der Größen 15 Zoll, 17 Zoll und 18 Zoll sowie vier Alufelgen der Größe 16 Zoll. Zeugen, die den Vorgang beobachtet oder sonstige auffällige Beobachtungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm (Tel.: 06551-9420 oder E-Mail: [email protected]) zu melden. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)