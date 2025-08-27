RLP: Wohnmobil in Flammen – Insasse mit Verbrennungen ins Krankenhaus

KOBLENZ. Am gestrigen Dienstag geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein Wohnmobil gegen 19.00 Uhr in Vollbrand, welches auf einem Grundstück der Thielenstraße in Koblenz geparkt war. Aufgrund der hohen Brandlast griff das Feuer zügig auf ein Gebäude sowie Baumbestand über.

Die Feuerwehr konnte ein weiteres Übergreifen auf das Gebäude verhindern und brachte den Brand schnell unter Kontrolle. Der 45-jährige, aus dem Rhein-Lahn-Kreis stammende Verantwortliche des Wohnmobils konnte sich selbstständig vom Brandort entfernen. Er erlitt Verbrennungen und wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Aufgrund des Einsatzgeschehens musste der Fahrzeugverkehr auf der Bundesstraße 9 von der Europabrücke kommend in Richtung Friedrich-Ebert-Ring für rund 40 Minuten abgeleitet werden.

Im Einsatz waren 30 Kräfte Feuerwehr, sechs Rettungskräfte und sechs Kräfte der Polizei Koblenz. (Quelle: Polizeipräsidium Koblenz)