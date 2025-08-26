Trier-Land: Große Bedeutung der „First Responder“ – Neue Ersthelferin erhält Urkunde

TRIER-LAND. Bürgermeister Michael Holstein und Hermann Hurth, Kreisbeauftragter des Malteser Hilfsdienstes (MHD), begrüßten Emelie Wallraf in der stetig wachsenden Riege der Ersthelferinnen und Ersthelfer in der Verbandsgemeinde Trier-Land.

In medizinischen Notfällen kommt es auf jede Minute an. Schnelle Hilfe kann Leben retten. Vor allem in ländlichen Regionen aber sind die Wege weit, leider eben auch für die Rettungsdienste. An diesem Punkt kommen die „First Responder“ ins Spiel.

Die „First Responder“ genannten Ersthelfer vor Ort sind als Rettungssanitäter ausgebildete Mitglieder der Hilfsorganisationen, die schnelle erste Hilfe leisten können und die Zeit bis zum Eintreffen der Rettungsdienste überbrücken.

Anlässlich der Urkundenübergabe hob Bürgermeister Holstein die große Bedeutung der Ersthelfer für Trier-Land hervor. Vor allem lobte er die Bereitschaft der First Responder sich in diesem anspruchsvollen Ehrenamt in den Dienst der Allgemeinheit zu stellen. (Quelle: Verbandsgemeinde Trier-Land)