RLP: Feuer in Flüchtlingsheim – ein Schwerverletzter – mehrere Personen ins Krankenhaus

Feueralarm in einer Unterkunft für Asylbewerber. Ein Mann wird schwer verletzt. Aber es kommen noch mehr Menschen ins Krankenhaus.

Foto: Feuerwehr Speyer via Facebook

SPEYER. Bei einem Zimmerbrand in einem Flüchtlingsheim in Speyer ist der Bewohner des Raumes schwer verletzt worden. Er wurde in eine Klinik gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Sechs Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma kamen ebenfalls in Krankenhäuser, weil sie Rauch eingeatmet hatten. Weitere Bewohner der Aufnahmeeinrichtung wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr hatte die Flammen rasch unter Kontrolle. Die Ursache des Brandes am Samstagabend war vorerst unbekannt. Die Ermittlungen dauerten an. (Quelle: dpa)

