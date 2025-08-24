PKW quer auf dem Bürgersteig: Suff-Fahrten und Einbrüche in Luxemburg

LUXEMBURG. Die Police Grand-Ducale meldet für die zurückliegenden Tage mehrere Einbrüche bzw. Einbruchsversuche sowie Trunkenheitsfahrten an unterschiedlichen Orten im Großherzogtum.

Am gestrigen Samstag wurde der Polizei gemeldet, dass in ein Einfamilienhaus in der Grand-Rue in Roser eingebrochen wurde. Der Einbruch ereignete sich vermutlich bereits vor einigen Tagen. Sämtliche Zimmer wurden durchwühlt. Die Police technique weilte zwecks Spurensicherung vor Ort.

Ein Einbruchsversuch in ein Einfamilienhaus erfolgte zwischen Freitag- und Samstagnachmittag in der Rue Hubert Clement in Dudelange. Der oder die Täter versuchten die Haupteingangstür mit einem unbekannten Gegenstand aufzuhebeln, welches jedoch nicht gelang.

Einen weiteren Einbruchsversuch gab es am gestrigen Samstagabend in der Rue Révérend Père Jacques Thiel in Dudelange. Auch hier konnte Hebespuren an der Eingangstür festgestellt werden. Vermutlich drei Täter flüchteten in Richtung der Rue Pasteur, nachdem sie von einer Nachbarin gestört wurden. Bei den mutmaßlichen Tätern handelt es sich um einen Mann und zwei Frauen von weißer Hautfarbe, welche vorwiegend dunkel bekleidet waren. Eine der Frauen trug eine rosa Jacke.

Alkohol am Steuer

Gegen 4.20 Uhr in der zurückliegenden Nacht wurde der Polizei ein verunfallter PKW am Kreisverkehr an der Zone d’activité économique Wolser bei Bettembourg gemeldet. Der Fahrer konnte anfangs jedoch nicht vor Ort angetroffen werden. Eine Zeugin konnte jedoch angeben, dass sich eine Person vom Unfallort entfernt hatte. Nach kurzer Fahndung konnte der Fahrer seitens der Polizei angetroffen werden. Der durchgeführte Ethylotest war positiv. Bei der ärztlichen Untersuchung im Krankenhaus verweigerte der Mann die durchzuführende Blutprobe. Sein Führerschein wurde daraufhin eingezogen.

Gegen 5.00 Uhr wurde der Polizei heute morgen eine stark alkoholisierte Person in einem quer auf dem Bürgersteig stationierten PKW in Dudelange gemeldet. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die Frau am Steuer betrunken war. Ihr Führerschein wurde ebenfalls eingezogen. (Quelle: Police Grand-Ducale)