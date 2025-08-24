Saarland: 14-Jähriger knallt auf Mountainbikestrecke frontal gegen Baum – schwerverletzt

FREISEN. Am Freitag, den 22.8.2025, kam es gegen 17.15 Uhr, auf der Mountainbikestrecke „Grüne Hölle MTB“ in Freisen zu einem Fahrradunfall, bei dem ein 14-jähriger aus Altenglan stammender Jugendlicher schwer verletzt wurde. Der Jugendliche befuhr den Ermittlungen zufolge mit seinem Pedelec die Mountainbikestrecke am Fritz-Wunderlich-Rad- und Wanderweg in Freisen.

In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über das Pedelec und kollidierte frontal mit einem Baum. Der durch die Kollision bewusstlose Radfahrer erlitt schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen in Form eines Schädel-Hirn-Traumas sowie mehrerer Gesichtsfrakturen. Am Pedelec entstand augenscheinlich geringer Sachschaden. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor. Der verletzte Radfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Uniklinikum geflogen. (Quelle: Polizeiinspektion Sankt Wendel)