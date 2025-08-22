Luxemburg: Alkoholfahrt, Ladendiebstahl, Einbrüche, Diebstähle aus Fahrzeugen

LUXEMBURG. Die Police Grand-Ducale meldet eine Trunkenheitsfahrt, einen Ladendiebstahl sowie mehrere Einbrüche und Diebstähle aus Fahrzeugen an unterschiedlichen Orten im Großherzogtum.

In der Nacht zum 22.8.2025 wurde der Polizei auf der A7 ein Fahrzeug gemeldet, das in Schlangenlinien in Richtung Mersch fuhr. Eine Polizeistreife konnte die Fahrerin kurze Zeit später in der Rue d’Arlon antreffen. Ein Alkoholtest verlief positiv und der Führerschein wurde eingezogen.

Am späten Nachmittag des 21.8.2025 wurde ein Ladendiebstahl in einem Geschäft in der Rue de Beggen in Luxembourg-Beggen gemeldet, bei dem drei Täter mehrere Brillen entwendeten. Zwei der drei mutmaßlichen Täter konnten umgehend von einer Polizeistreife angetroffen werden. Kurze Zeit später wurde auch der dritte Tatverdächtige gestellt, der ersten Informationen zufolge ebenfalls einen Diebstahl in einem Supermarkt begangen hatte. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Festnahme der drei Tatverdächtigen an. Sie werden am Morgen des 22.8.2025 einem Untersuchungsrichter vorgeführt.

In den vergangenen Stunden wurden der Polizei zudem mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen gemeldet.

So zum Beispiel in der Nacht zum 22.8.2025 in ein Fahrzeug in der Rue de la Gare in Bettange-sur-Mess, bei dem ersten Informationen zufolge ein bis dato unbekannter Täter ins Innere gelangte, dieses durchwühlte und Kleingeld entwendete.

In der selben Nacht wurde ein Diebstahl aus einem Fahrzeug in der Rue Nicolas Mersch in Fentange gemeldet, bei dem ersten Informationen nach ein Täter ins Innere gelangte und u.a. eine Sonnenbrille und einen Ladekabel entwendet wurde.

In beiden Fällen wurden Ermittlungen eingeleitet.

Schließlich wurden der Polizei in der letzten Zeit mehrere Einbrüche gemeldet.

So zum Beispiel am Abend des 21.8.2025 in ein Einfamilienhaus in der Rue Jean Marcatoris in Helmsange, bei dem ersten Informationen nach bis dato unbekannte Täter sich über eine Terrassentür Zugang zum Inneren verschafften und dieses durchwühlten.

Ein weiterer Einbruch wurde in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Avenue Victor Hugo in Luxembourg-Stadt, bei dem ersten Informationen zufolge bis dato unbekannte Täter ins Innere gelangten und mehrere Räume durchwühlten und u.a. Schmuck entwendeten.

In beiden Fällen wurden Ermittlungen eingeleitet. (Quelle: Police Grand-Ducale)