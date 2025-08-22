++ RLP: 24-jährige Selina D. vermisst – möglicherweise hilflose Lage ++

Foto: Polizeipräsidium Koblenz

BOPPARD. Seit Sonntag, 17. August 2025, wird die 24-jährige Selina D. aus Boppard vermisst. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet.

Personenbeschreibung:

  • ca. 175 cm groß
  • 60 bis 65 kg
  • gefärbte braun/schwarze (schulterlange) Haare; meist zum Zopf bzw. „Dutt“ gebunden
  • Tätowierung am rechten Unterarm (vermutl. ein sog. Lucifer-Zeichen oder Siegel)
  • Narben an beiden Unterarmen

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Koblenz unter 0261(92156390. (Quelle: Polizeipräsidium Koblenz)

