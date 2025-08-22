Bitburg: Lossprechungsfeier der Kreishandwerkerschaft – Ein Fest des Handwerks

BITBURG. Am 19. August 2025 verwandelte sich das Haus Beda in Bitburg in eine Bühne für Stolz, Freude und Zukunftsperspektiven: Die Kreishandwerkerschaft Mosel-Eifel-Hunsrück-Region (KH MEHR) sprach ihre neuen Gesellinnen und Gesellen feierlich los. Mit großem Applaus und sichtbarer Begeisterung wurden die jungen Fachkräfte in die stolze Handwerksgemeinschaft aufgenommen – ein bedeutender Schritt vom Lernen ins eigenständige Schaffen.

Friseure, Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik, Maler- und Lackierer, Bäcker und Bäckereifachverkäuferinnen, Kraftfahrzeugmechatroniker, Schreiner sowie Dachdecker: Sie alle stehen stellvertretend für die Vielfalt und Stärke des regionalen Handwerks, das weit mehr ist als ein Beruf – es ist Leidenschaft, Können und Verantwortung.

Begleitet von anerkennenden Worten aus Politik, Wirtschaft und Handwerk – darunter Volksbank Trier Eifel eG-Vorstand Andreas Theis und für den Eifelkreis der Kreisbeigeordnete Rudolf Rinnen – wurde die Leistung der Absolventinnen und Absolventen gewürdigt. Theis sprach den neuen Gesellinnen und Gesellen zu: „Sie sind die Architekten, die Gestalter der Zukunft“. Rinnen beglückwünschte die neuen Gesellinnen und Gesellen zu ihrer Leistung und betonte „Der Eifelkreis soll leistungsfähig bleiben, das geht nur mit leistungsbereiten Menschen.“ Den festlichen Höhepunkt bildeten das Schlusswort vom Vorsitzenden Kreishandwerksmeister Raimund Licht und die Auszeichnung der Prüfungsbesten. „Wir können alles, was kommt“, zitierte Licht die aktuelle Handwerkskampagne dieses Jahres und ermutigte: „Ob Weiterbildung, Meisterbrief, neue Herausforderungen im Betrieb oder vielleicht sogar die Selbstständigkeit – ihr habt alle Möglichkeiten.“

Bitburg war die erste von drei Lossprechungsfeiern der KH MEHR. Insgesamt sind 272 neue Fachkräfte im Bereich vom Eifelkreis, Vulkaneifelkreis und Kreis Bernkastel-Wittlich zu beglückwünschen. Darunter 55 Prüfungsbeste. Sie haben in der Gesamtnote mit mindestens „gut“ abgeschnitten.

Die Prüfungsbesten in Bitburg (in Klammern die Ausbildungsbetriebe)

Bäcker: Martin Liske (Bäckerei SB- Märkte Schmitz)

Bäckerei-Fachverkäuferinnen: Sarah Bednarek (Landbäckerei Roden GmbH), Laura Janzen (Johann Utters u. Sohn e.K.), Annika Thome (Landbäckerei Roden GmbH)

Dachdecker/-innen: Lena Heinen (MH Dachbau GmbH), Maren May (MH Dachbau GmbH), Philip Reusch (Peters Dächer Inh. Karsten Peters), Till Leonard von Greve-Dierfeld (Regeodach Inh. Heiko Rebensburg), Tobi Benjamin Wendel (Anton Holzbau GmbH)

Friseurinnen: Natiga Aliyeva (Sonja´s Hair & Beauty Salon), Helena Thiel (Evi Thiel – Frisuren)

Malerin: Leandra Wenzler (Malerbetrieb Pitzen)

Tischler/-innen: Elena Sandra Calvo Bräunlich (Leo Thiex GmbH), Simon Heck (Hubor & Hubor GmbH), Jonas Koslowski (EuroBBW), Dominik Simon (Schreinerei Heinz & Loos GmbH & Co. KG), Simon Tines (Schreinerei Grün), Nikolas Zehren (Schreinerei Martin Hoffmann), Jannis Ziewers (Hubor & Hubor GmbH) (Quelle: Kreishandwerkerschaft MEHR)