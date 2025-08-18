Tiefgaragenbrand in Dauner Hotel: Schnelles Eingreifen der Feuerwehr verhindert Schlimmeres

DAUN – Am 18.08.2025 wurde die Feuerwehr Daun um 8.40 Uhr zu einem PKW-Brand in der Tiefgarage eines örtlichen Hotels gerufen.

Die Einsatzkräfte reagierten umgehend und rückten mit mehreren Fahrzeugen, darunter KdoW, HLF, TLF 4000 und MZF 3, zur Einsatzstelle aus.

Gezieltes Vorgehen der Einsatzkräfte

Der Angriffstrupp des HLF konnte das in Brand geratene Fahrzeug zügig lokalisieren und das Feuer unter Kontrolle bringen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde parallel ein Belüftungsgerät in Stellung gebracht, um die Sichtverhältnisse in der Tiefgarage zu verbessern und eine sichere Arbeitsumgebung für die Einsatzkräfte zu schaffen.

Fahrzeugbergung zur Gefahrenminimierung

Nach der erfolgreichen Brandbekämpfung wurde das Fahrzeug mittels der Seilwinde des HLF und einer an dem TLF 4000 befestigten Umlenkrolle aus dem Gefahrenbereich gezogen. Durch diese Maßnahme konnte sichergestellt werden, dass keine weitere Gefahr für das Gebäude bestand. Infolge des Brandes wurde die Tiefgarage durch Ruß und Rauch in Mitleidenschaft gezogen. Zusätzlich erlitten zwei weitere geparkte Fahrzeuge Beschädigungen.