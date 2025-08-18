++ TANKEN IN LUXEMBURG AKTUELL: Spritpreis für DIESEL fällt weiter ++

LUXEMBURG. Aktuelle Spritpreise in Luxemburg: Das luxemburgische Energieministerium hat am Montagnachmittag die neuen Maximalpreise für die Kraftstoffe Diesel und Benzin an den Tankstellen im Großherzogtum ab Dienstag, 19.08.25, bekannt gegeben.

Die Spritpreise in Luxemburg ab 19.08.25, 00.00 Uhr:

Der Dieselpreis fällt ab Mitternacht ein weiteres mal, und kostet dann unter 1,40 €.

▶ DIESEL

Der Liter Diesel-Kraftstoff wird im Preis 1,6 Cent günstiger, und kostet am Dienstag jetzt 1,393 Euro.

▶ SUPER 95

Der Preis für Super-95er-Benzin bleibt gleich, und der Liter kostet am Dienstag dann weiter 1,458 Euro.

▶ SUPER 98

Die Super-Variante Super98 (SuperPlus) bleibt auch im Preis gleich, sodass der Liter des Kraftstoffs am Dienstag 1,571 Euro kostet.