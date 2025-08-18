Trier: Arbeiten am Trinkwassernetz – Vollsperrung in der Maarstraße

TRIER – Wie die Stadtwerke Trier mitteilen, kommt es ab Montag, 25. August bis voraussichtlich Freitag, 29. August 2025 in der Trierer Maarstraße auf Höhe der Hausnummer 106 zu einer Vollsperrung.

Der Grund sind Arbeiten am Trinkwassernetz. Der Verkehr wird an dieser Stelle über die Peter-Friedhofen-Straße, die Remigiusstraße und die alte Zurmaiener Straße in die Maarstraße umgeleitet.

Die Busse der Linien 5 und 80 mit dem Ziel Wilhelm-Leuschner-Straße fahren bis zur Haltestelle Remigiusstraße ihre gewohnte Route und werden im Anschluss über die alte Zurmaiener Straße, Zeughausstraße und Benediktiner Straße zur Endhaltestelle umgeleitet. Die Rückfahrt in Richtung Innenstadt erfolgt auf der normalen Route.

Die Haltestelle Benediktiner Straße wird für den Zeitraum der Maßnahme aufgehoben. An der Ecke zur Kloschinskystraße wird eine Ersatzhaltestelle eingerichtet.

Die Haltestelle St. Mergener Straße ist für den Zeitraum der Maßnahme aufgehoben.

Bei Rückfragen zur Baumaßnahme steht der technische Kundenservice der Stadtwerke Trier unter der Telefonnummer 0651 717-3600 zur Verfügung. Fragen zur Busumleitung beantwortet das Team im SWT-Stadtbuscenter in der Treviris-Passage, oder unter 0651 717273.