Crash beim Wendemanöver: Biker nach Kollision mit Pkw schwer verletzt!

BAD KREUZNACH – Am Freitag, dem 15. August 2025, ereignete sich gegen 10:10 Uhr in der Karl-Förster-Straße in Bad Kreuznach, Ortsteil Planig, ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad.

Schwerverletzter Motorradfahrer

Eine 44-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Karl-Förster-Straße, die als Umleitung für die B 428 dient. Nachdem sie feststellte, falsch gefahren zu sein, hielt sie am Fahrbahnrand an. Beim anschließenden Wendevorgang übersah sie einen hinter ihr fahrenden 50-jährigen Motorradfahrer.

Es kam zur Kollision, bei der der Motorradfahrer stürzte. Er zog sich schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen zu und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Unfallstelle war für die Dauer der Unfallaufnahme bis 11:30 Uhr gesperrt, was zu Rückstaus, unter anderem auf der Überleitung zur B 41, führte.