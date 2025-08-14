Vulkaneifel: PKW in Vollbrand – Feuerwehr löscht Brand unter Atemschutz

Foto: Freiwillige Feuerwehr Daun

DAUN. Am 13.8.2025 wurden um 14.04 Uhr die Feuerwehren aus Daun und Waldkönigen zu einem PKW-Brand auf die L68 zwischen Daun und Dockweiler alarmiert. Im Bereich Waldkönigen war es dort zu einem PKW-Brand gekommen.

Foto: Freiwillige Feuerwehr Daun

Die Feuerwehr Daun rückte mit dem Kommandowagen (KdoW), Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) und Tanklöschfahrzeug (TLF 4000) zur Einsatzstelle aus. Beim Eintreffen der Feuerwehren an der Einsatzstelle stand der PKW bereits in Vollbrand.

Foto: Freiwillige Feuerwehr Daun

Der Angriffstrupp löschte unter Atemschutz das Feuer mit einem C-Rohr. (Quelle: Freiwillige Feuerwehr Daun)

