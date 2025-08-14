Diebstähle mit Gewalt in Luxemburg: Großangelegte Kontrollen – 60 unbewohnte Häuser überprüft

LUXEMBURG-STADT. Um gegen das Phänomen der Diebstähle mittels Gewalt auf dem Gebiet der Stadt Luxemburg vorzugehen, hat die Polizei am 24., 25. und 28. Juli 2025 in mehreren Regionen des Landes groß angelegte Kontrollen in unbewohnten Häusern, sogenannten „Squats“, durchgeführt.

Da der Verdacht besteht, dass mutmaßliche Täter regelmäßig solche Squats besuchen, war eines der Ziele dieser Kontrollen, unter den Anwesenden möglicherweise verdächtige Personen zu identifizieren. Insgesamt wurden 60 unbewohnte Häuser überprüft und die dabei angetroffenen Personen einer Kontrolle unterzogen.

In zehn Fällen wurde Fremdennotiz erstellt und in elf Fällen wurde eine Identitätsüberprüfung durchgeführt. In acht Fällen waren angetroffene Personen bereits zur Rückführung signalisiert, zwei davon wurden nach ärztlicher Untersuchung im Centre de rétention untergebracht.

Des Weiteren wurden insgesamt 27 aufgefundene Gegenstände als Diebesgut identifiziert und beschlagnahmt. An den jeweiligen Kontrollen waren etwa 30 Beamte verschiedener Einheiten beteiligt, darunter sowohl Polizeibeamte mehrerer Kommissariate, Ermittler der Kriminalpolizei (SPJ) sowie die Hundestaffel. (Quelle: Police Grand-Ducale)