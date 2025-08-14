Region Trier: Mehr Gewalt gegen Frauen – Höchststand seit fünf Jahren

TRIER. Wie der SWR berichtet, hat die Gewalt gegen Frauen in der Region Trier weiter zugenommen. Laut dem Bericht registrierte die Interventionsstelle Trier (IST) im vergangenen Jahr mehr Fälle als in den letzten Jahren. Die Anzahl der Hilfe suchenden Frauen wächst.

Konkret gingen bei der IST im Jahr 2024 419 Meldungen zu häuslicher und partnerschaftlicher Gewalt ein – 37 mehr als 2023 und ein Höchststand seit fünf Jahren! Fast alle Betroffenen sind Frauen.

Darunter waren 69 sog. „Hochrisikofälle“, also Fälle, bei denen den betroffenen Frauen schwerste Gewalt oder Tod drohten. Bei Hochrisikofällen kooperieren Polizei, Jugendamt, Frauenhaus und andere Stellen eng.

Laut IST sind die Frauenhäuser in der Region Trier nahezu dauerhaft belegt. Eine landesweite Online-Übersicht existiert, doch sind oft nur wenige Plätze verfügbar.

Jede betroffene Person kann sich an die Interventionsstelle wenden, unabhängig von persönlicher Situation oder Geschlecht und unabhängig davon, ob es um körperliche, psychische oder soziale Gewalt geht, also bspw. Isolation oder Einschränkung sozialer Kontakte. (Quelle: SWR)