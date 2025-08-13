Schwerer Unfall im Westerwald: Person eingeklemmt – Rettungsmaßnahmen laufen

Bei einem Unfall wird eine Person eingeklemmt - derzeit laufen die Rettungsmaßnahmen.

Unfallschild auf einem Polizeiwagen
Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

HACHENBURG. Bei einem Verkehrsunfall auf der L288 zwischen Hachenburg und Alpenrod (Westerwaldkreis) ist eine Person in ihrem Fahrzeug eingeklemmt worden.

Während der laufenden Rettungsmaßnahmen ist die Straße voll gesperrt. (Quelle: dpa)

