RLP: Starke Rauchentwicklung bei Waldbrand – Rauch weithin sichtbar

Foto: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

HAßLOCH. Am heutigen Samstagmorgen, den 9.8.2025, gegen 6.45 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Haßloch ein Brand in einem Waldstück südlich von Haßloch, östlich der L530, gemeldet. Vor Ort konnte eine starke Rauchentwicklung festgestellt werden.

Die Feuerstelle zog sich parallel eines Waldweges über etwa 50 bis 100 Meter. Die Feuerwehr befindet sich aktuell noch im Einsatz. Die Löscharbeiten dauern weiter an. Die Ursache für den Brand ist zum jetzigen Zeitpunkt ungeklärt. Verletzt wurde niemand.

Die Rauchentwicklung ist mittlerweile bereits weitläufig im Umfeld der Brandstätte zu sehen. Aufgrund dessen wird empfohlen, die Fenster im Nahbereich geschlossen zu halten. Es besteht lediglich eine Geruchsbelästigung, nicht jedoch eine Gesundheitsbeeinträchtigung. Die L530 ist weiterhin befahrbar und es kommt zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen. (Quelle: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße)

