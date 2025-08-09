Luxemburg: Schlägerei unter Betrunkenen, Fahrzeug-Einbruch, Suff-Fahrt

LUXEMBURG. Die Police Grand-Ducale meldet für den gestrigen Freitag sowie die zurückliegende Nacht, eine Schlägerei, einen Einbruch in ein Fahrzeug und eine Alkoholfahrt.

Am 8.8.2025, wurde der Polizei kurz vor Mitternacht eine handgreifliche Auseinandersetzung zwischen zwei Personen in Esch-Alzette gemeldet. Als Amtierende vor Ort eintrafen um die Streithähne zu trennen, wurden diese zunehmend unkooperativ. Da beide durch ihren alkoholisierten und aggressiven Zustand eine Gefahr für sich selbst und Dritte darstellten, wurden beide Personen nach ärztlicher Untersuchung im Passagearrest untergebracht. Hierbei konnten auch 1,5 Gramm Haschisch sichergestellt und beschlagnahmt werden.

Am 9.8.2025, kurz vor 2.00 Uhr morgens, meldete eine Person einen Einbruch in ein Fahrzeug in der rue de Montmedy in Bonneweg. Die mutmaßlichen Täter flüchteten in Richtung Hamm, wo sie kurze Zeit später gefasst werden konnten. Die Staatsanwaltschaft wurde in Kenntnis gesetzt, woraufhin die drei Personen erkennungsdienstlich behandelt wurden und das Diebesgut beschlagnahmt wurde. Da eine der Personen durch ihren alkoholisierten Zustand eine Gefahr für sich selbst und Dritte darstellte, wurde diese nach ärztlicher Untersuchung im Passagearrest untergebracht.

Ebenfalls am 9.8. meldete ein Anrufer gegen 3.30 Uhr morgens einen Autofahrer, welcher in Schlangenlinien durch Wallendorferbrück fahren würde. Der Fahrer konnte kurz darauf von der Polizei gestoppt werden. Der Alkoholtest verlief positiv und Protokoll wurde erstellt. Das Auto musste stehenbleiben. (Quelle: Police Grand-Ducale)