Trierer Traditionsadresse erstrahlt neu: „Zum alten Brauhaus“ in Heiligkreuz wieder geöffnet

Nach einer umfassenden Renovierung ist das beliebte „Zum alten Brauhaus“ in Trier-Heiligkreuz wieder geöffnet. Gäste dürfen sich auf gutbürgerliche Küche mit mediterranen Akzenten und ein erfahrenes Team freuen.

TRIER-HEILIGKREUZ. Eine gute Nachricht für alle, die deftige Küche, gemütliche Atmosphäre und ein Stück Trierer Gastronomiegeschichte lieben: Das „Zum alten Brauhaus“ im Stadtteil Heiligkreuz ist wieder geöffnet. Nach einer längeren Renovierungspause und einigen falschen Gerüchten ist klar: Die Türen stehen wieder weit offen – und das unter neuer, erfahrener Leitung!

Viel Erfahrung, frischer Glanz

Die neuen Betreiber Johannes Schermack und Stephan Becker haben sich mit Betriebsleiter Thomas Sperber zusammengetan – gemeinsam bringen sie rund 85 Jahre Gastronomie-Erfahrung mit. Sperber, den viele Gäste schon seit Jahren als Herz und Seele des Brauhauses kennen, bleibt dem Lokal treu. „Wir wissen, was wir tun – und wir wollen, dass das Brauhaus genau der Ort bleibt, den die Menschen hier so schätzen“, betonen die drei.

Renoviert wurde vor allem im Hintergrund: Küche, Technik, Lüftung, Elektronik – alles auf dem neuesten Stand. Innen zeigt sich das Lokal im vertrauten Stil, aber mit einem frischen Anstrich.

Küche bleibt Herzstück – mit feinen Erweiterungen

Kulinarisch setzt das Brauhaus weiter auf gutbürgerliche deutsche Küche mit mediterranen Einflüssen. Schnitzel vom Eifelschwein, Steak Tartar oder Bratkartoffelgerichte gehören weiterhin zu den Klassikern. Ergänzt wird die Karte nun um ausgewählte mediterrane und französische Spezialitäten.

Neben der hervorragenden bestehenden Crew konnten Becker und Schermack noch einen weiteren versierten Koch für sich gewinnen, der ebenfalls aus der Brauhaus- und Brasserieküche stammt und für neue Akzente sorgt. Vegetarische und vegane Gerichte finden sich ebenfalls auf der Karte. „Wir haben das Angebot behutsam erweitert, ohne das bewährte Erfolgsrezept zu verändern“, so Schermack.

Alte Crew, neue Energie

Ein Großteil der bisherigen Mannschaft ist geblieben – zur großen Freude vieler Stammgäste. Schon beim Soft-Opening zeigten sich die Besucherinnen und Besucher begeistert und erleichtert zugleich, „ihr“ Brauhaus wieder genießen zu können.

Öffnungszeiten und wichtiger Hinweis

Geöffnet ist Dienstag bis Freitag von 17 bis 22 Uhr, samstags ab 16 Uhr, sonntags durchgehend ab 12 Uhr. Montag ist derzeit noch Ruhetag, soll aber bald wegfallen.

Reservierungen: [email protected] oder 0651 15010715.