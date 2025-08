Kröv: Menschen gedenken Opfer des Hoteleinsturzes vor einem Jahr

KRÖV – Ein Jahr nach dem Hoteleinsturz in Kröv gedenken Menschen vor Ort der Opfer. Es seien frische Blumen am Hotel abgestellt worden, sagte Ortsbürgermeisterin Desire Beth. «Es ist eher ein stilles Gedenken.» Eine offizielle Gedenkveranstaltung gibt es nicht.

In dem Hotel im Moselort Kröv war am 6. August 2024 spätabends ein komplettes Stockwerk in sich zusammengebrochen. Eine 64-jährige Frau und der 59 Jahre alte Hotelbetreiber starben. Sieben Menschen waren teils über Stunden in den Trümmern gefangen.