Rheinland-Pfalz: Wohnsitz an- und ummelden geht jetzt auch online!

MAINZ – In Rheinland-Pfalz können sich Bürgerinnen und Bürger ihren Wohnsitz ab sofort digital an- und ummelden.

Das teilte das Ministerium des Innern und für Sport mit. In nur vier Schritten könne nun rund um die Uhr, kostenfrei und in rund 15 Minuten einer der häufigsten Behördengänge online erledigt werden. Nötig sei vorab nur die Authentifizierung mit der Online-Ausweisfunktion des Personalausweises.

Vier Online-Schritte ersetzen Gang zur Behörde

Erst eingeloggt, geht die Wohnsitzanmeldung laut Ministerium in vier Schritten los. Zuerst müssen demnach die Angaben zur neuen Wohnung eingetragen und gegebenenfalls die Wohnungsgeberbestätigung hochgeladen werden. Danach prüfe die zuständige Meldebehörde die Daten und informiert per E-Mail über das Ergebnis. Nach erfolgreicher Prüfung können Bürgerinnen und Bürger ihre Meldebestätigung den Angaben zufolge online abrufen und ihre Anschrift über die «AusweisApp» auf dem Chip ihres Personalausweises aktualisieren. Als letzter Schritt werde der Adressen-Aufkleber für den Ausweis per Post versendet, der selbst aufgeklebt werden muss.

Die übermittelten Daten werden dem Ministerium zufolge direkt in die jeweiligen Kommunen und dort automatisiert in die Systeme der Einwohnermeldeämter übertragen. Damit werde auch der Bearbeitungsprozess innerhalb der Verwaltung vereinfacht. Den Angaben nach können Nebenwohnsitze jedoch nicht online an- oder umgemeldet werden.

Innenminister und Digitalministerin zeigen sich begeistert

«Dieses Projekt zeigt, was möglich ist, wenn Bund, Länder und Kommunen an einem Strang ziehen», lobte RLP-Innenminister Michael Ebling (SPD) die digitale Neuerung. Auch die rheinland-pfälzische Digitalministerin Dörte Schall (SPD) zeigte sich begeistert. Die digitale Ummeldung sei «ein starkes Zeichen für den Erfolg kooperativer Digitalpolitik.»

Genutzt werden kann die Plattform nach Ministeriums-Angaben bundesweit zentral über eine eigene Plattform oder über die Internetseiten der Kommunen. Der Dienst wurde demzufolge in Kooperation von der Freien Hansestadt Hamburg und dem Bundesinnenministerium entwickelt. Er sei bundesweit einheitlich gestaltet. Das mache die Nutzung «besonders komfortabel», hieß es. Die Webseite der zentralen Plattform könne bisher schon in fünf Bundesländern und in manchen Kommunen in neun weiteren Bundesländern genutzt werden.