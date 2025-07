Stadt und VG Konz: Kandidaten für Bürgermeister-Wahl stehen fest

KONZ. Am Sonntag, 14. September 2025, wird in der Verbandsgemeinde und der Stadt Konz wieder gewählt. Die Bürgerinnen und Bürger können einen Bürgermeister für die Verbandsgemeinde Konz und einen Bürgermeister für die Stadt Konz wählen. Nach den Sitzungen des Wahlausschusses am 29.7.2025 steht fest, dass jeweils zwei Kandidaten antreten werden.

Für das Amt des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Konz:

Guido Wacht, vorgeschlagen von der CDU

Peter Hoff, vorgeschlagen von der SPD

Für das Amt des Bürgermeisters der Stadt Konz:

Guido Wacht, vorgeschlagen von der CDU

Frank Bucher, vorgeschlagen von SPD & Bündnis 90/Die Grünen

Nach den Sommerferien werden die wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger die Wahlbenachrichtigungen erhalten. Damit ist es möglich, Briefwahl zu beantragen. Am 14. September 2025 werden die Wahllokale von 8 bis 18 Uhr geöffnet sein. (Quelle: Verbandsgemeindeverwaltung Konz)