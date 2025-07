Regen-Chaos in der Eifel! Straße unter Wasser, Keller geflutet

SPEICHER – Am Sonntagnachmittag führten ergiebige Niederschläge in der Eifel zu zwei lokalen Wetterereignissen. Betroffen waren die Landstraße L39 bei Speicher, wo es zu einer punktuellen Überflutung kam, sowie die Ortschaft Trimport, in der ein Keller volllief.

Auswirkungen und Schadensbilanz

Trotz der Wassermassen konnten die Behörden Entwarnung geben. Nach vorliegenden Informationen sind bei den Ereignissen keine Personenschäden zu beklagen.

Auch nennenswerte Sachschäden wurden in beiden Fällen nicht registriert, was auf die Begrenzung der Ereignisse und möglicherweise schnelle Reaktionen zurückzuführen ist. Die L39 war zwischenzeitlich beeinträchtigt, konnte jedoch rasch wieder für den Verkehr freigegeben werden, sobald das Wasser abgelaufen war.