60-jähriges Jubiläum: Bitburg und Rethel feiern Städtepartnerschaft

BITBURG. Aus Anlass des 60-jährigen Jubiläums der Städtepartnerschaft Bitburg-Rethel weilten zum Europäischen Folklore-Festival zahlreiche Freunde aus der französischen Partnerstadt in Bitburg. Höhepunkte des Wochenendes waren ein Empfang im Rathaus, in dessen Rahmen der Bürgermeister von Rethel, Joseph Afribot, mit dem Ehrensiegel der Stadt ausgezeichnet wurde, sowie der Einzug der Nationen in die Bitburger Stadthalle und der sonntägliche Frühschoppen mit dem abschließenden Festessen.

Mit großer Herzlichkeit begrüßte Bürgermeister Joachim Kandels die Delegation aus Rethel in Bitburg. Unter der Leitung von Bürgermeister Joseph Afribot, der erstmals seit seiner Amtsübernahme im Jahr 2020 Bitburg besuchte, waren zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter des öffentlichen Lebens in die Partnerstadt gekommen. Mit dabei war auch die frühere Beigeordnete Françoise Leopold, die Bitburg in besonderer Weise verbunden ist. Schon bei der Begründung der Partnerschaft im Jahr 1965 mit dabei, war sie zeitlebens eine große Förderin der Städtepartnerschaft. Für ihre überragenden Verdienste um die deutsch-französische Freundschaft wurde Frau Leopold 2019 mit der Verdienstmedaille des Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet und im selben Jahr von der Taufgemeinschaft der Gäßestrepper zum „echt Bitburger Mädchen“ getauft.

Extra zum 60-jährigen Jubiläum der Städtepartnerschaft hatte sich eine Arbeitsgruppe zusammengefunden, die eine sorgfältig recherchierte und reich illustrierte Chronik der Partnerschaft Rethel-Bitburg erarbeitet hatte. Das zweisprachige Werk stellte Stadtarchivar Georg von Schichau gemeinsam mit Marie-Josee Thiriot beim Empfang am Samstagmorgen im großen Saal des Rathauses vor. Zu diesem Anlass überreichte Bürgermeister Afribot eine Jubiläumsplakette aus Rethel an Bürgermeister Kandels.

Der hatte eine besondere Überraschung für seinen französischen Amtskollegen. Unter dem Applaus der Gäste überreichte Herr Kandels das Ehrensiegel der Stadt Bitburg an Joseph Afribot. Musikalisch gestaltete das Musik-Duo Carmen und Sebastian Schaffer den feierlichen Vormittag im Rathaus. Zum Abschluss der Veranstaltung hissten die Vertreter beider Städte die Fahne von Rethel am Rathaus.

Am Abend nahmen die Freunde aus Rethel am feierlichen Einzug der Nationen in der Bitburger Stadthalle teil, wo sie im vollbesetzten Saal von allen Anwesenden mit großem Applaus begrüßt wurden.

Nach einem zünftigen Frühschoppen auf dem Spittel gab es am Sonntag das abschließende, traditionelle Mittagessen mit den Vertretern der Bitburger Partnerstädte und der Pateneinheit von der Deutschen Marine.

Mit der Gewissheit, der Städtepartnerschaft einen weiteren Meilenstein hinzugefügt zu haben, machten sich die Freunde auf den Nachhauseweg. In Rethel findet übrigens am letzten Juli-Wochenende die St. Anna-Kirmes statt, wo dann auch wieder viele Bitburger zu Gast sein werden. (Quelle: Stadt Bitburg)