Bei Land und Kommunen: Gut zwei Prozent mehr Angestellte im öffentlichen Bereich

BAD EMS – Rund 253.200 Menschen haben in Rheinland-Pfalz im Jahr 2024 im öffentlichen Bereich gearbeitet. Das entspricht einem Plus von gut zwei Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems mitteilte.

Insbesondere bei den Kommunen seien mehr Menschen angestellt gewesen, dort habe es ein Plus von rund 3,6 Prozent gegeben. Insgesamt beschäftigten die Kommunen demnach rund 128.000 Personen.

Der Zuwachs bei Angestellten des Landes sei mit 0,6 Prozent etwas geringer ausgefallen. Dort waren den Angaben nach im vergangenen Jahr rund 125.200 Menschen beschäftigt.

Erstmals mehr als 250.000 Beschäftigten

Seit 2015 steigt die Zahl der Beschäftigten im öffentlichen Bereich stetig an. 2023 hatte es demnach noch rund 247.900 Menschen im öffentlichen Bereich gegeben. 2024 wurde dann erstmals die Grenze von 250.000 Beschäftigten überschritten.

Zum öffentlichen Bereich zählen nicht nur die klassischen Behörden und Verwaltungen, sondern etwa auch Landesbetriebe oder öffentliche Hochschulen. Auch Einrichtungen und Unternehmen wie zum Beispiel öffentliche Krankenhäuser, Verkehrsunternehmen oder Ver- und Entsorgungsunternehmen im Besitz der öffentlichen Hand zählen dazu.