Eifelkreis: Kita des Vinzenzhauses in Speicher schließt nach 35 Jahren ihre Türen

SPEICHER – Am Sonntag, den 17. August 2025 stellt die Kita des Vinzenzhauses in Speicher offiziell den Betrieb ein. Einen Tag später, am 18. August beginnt offiziell der Betrieb der neuen Kita der Stadt Speicher.

Diesen Dienstag nahm die Mitarbeiterschaft, die Einrichtungsleitung, die Geschäftsführung und die Vinzentinerinnen gemeinsam mit zahlreichen Gästen Abschied von den Mitarbeiterinnen der Kita.

Am Dienstag, 22.07.2025, wurde deshalb intern einen bewegenden Abschied gefeiert: den Abschied der Kita im St. Vinzenzhaus. Es war ein Tag voller Emotionen und Dankbarkeit. Die langjährige Verbindung der Kita zur Vereinigung der Vinzentinerinnen und die besondere Atmosphäre im Haus wurden gewürdigt. Viele ehemalige Mitarbeitende waren gekommen, um gemeinsame Erinnerungen und Geschichten zu teilen und sich gebührend zu verabschieden.

Was am 09.04.1990 mit einer kleinen Einrichtung für 15 Kinder als das ,,Haus für Kinder“ begann, ist über drei Jahrzehnte zu einem Ort des Vertrauens, der Bildung und der Geborgenheit für hunderte Kinder aus Speicher und den umliegenden Gemeinden und deren Familien geworden. Generationen haben hier ihre ersten Freundschaften geschlossen, gelernt, geteilt, gestritten, gelacht – und die Welt entdeckt.

Nach 35 Jahren engagierter Trägerschaft haben die Vinzentinerinnen im März 2023 beschlossen sich im Sommer 2025 aus der Kita-Welt zurückzuziehen. Seit 1990 begleiteten sie die Kita mit einer tiefen Verbundenheit zu christlichen Werten und mit einem offenen Blick für die Bedürfnisse von Kindern, Familien und Mitarbeitenden.

Als vor über 2 Jahren aufgrund anstehender Brandschutzanforderungen und der neuen Kita-Gesetzgebung Umbaumaßnahmen und Erweiterungen erforderlich wurden, wurden die anstehenden Kosten auf ca. 2 Mio. Euro netto beziffert. Die erforderlichen anstehenden Maßnahmen hätten nie im laufenden Betrieb umgesetzt werden können. Die Schaffung eines Ausweichquartieres wäre unumgänglich gewesen. Da dies nicht mehr betriebswirtschaftlich abzubilden gewesen wäre, entschied der Träger, die Vereinigung der Vinzentinerinnen, seinerzeit den Kitabetrieb – der allen so sehr an Herz gewachsen war – nach über 30 Jahren zum Sommer 2025 einzustellen.

Diese Entscheidung kam für viele unverhofft und plötzlich. Dieser Schritt hatte jedoch durch die frühe Ankündigung eine Vorlaufzeit von über 2 Jahren, in denen sich alle Beteiligten auf den anstehenden Wechsel vorbereiten konnten.

So war es dem damaligen Herrn BGM Hirschberg und Herrn VerbandsBGM Marcus Konrad möglich, durch ihr Engagement sehr effizient diese Zeit zu nutzen um mit den politischen Gremien und der Verwaltung Lösungsmöglichkeiten anzudenken, abzuwägen und letztendlich zielsicher umzusetzen.

Während der letzten 2 Jahre war die Leitung des Vinzenzhauses Speicher in ständigem Austausch mit den politisch Verantwortlichen der Stadt und der VG Speicher.

Die letzten beiden Jahre der Zusammenarbeit waren geprägt von guter Zusammenarbeit und der reibungslosen Kommunikation miteinander.

So war es möglich, dass alle Mitarbeiterinnen der Kita des Vinzenzhauses ohne Unterbrechung zur Stadt Speicher wechseln werden.

Im Rahmen einer Abschiedsfeier konnte Einrichtungsleiter Michael Puhl zahlreiche ehemalige Mitarbeiterinnen der Kita des Vinzenzhauses, aktuelle Mitarbeiter*innen des Vinzenzhauses der anderen Arbeitsbereiche, den Geschäftsführer Herrn Weiß, Herrn Pastor Gerber, die Verantwortlichen der Politik, der Verwaltung und viele Wegbegleiter der Kita begrüßen.

Die Leitung der Kindertagesstätte, Frau Ines Gerlach sagte: „Unsere Kita war nie “NUR“ eine Kita. Sie war immer Teil einer großen Gemeinschaft zusammen mit den Wohngruppen und Tagesgruppen der Jugendhilfe. Die Vinzentinerinnen haben diese Verbindung ermöglicht und mitgestaltet. Abschied nehmen fällt nicht leicht, aber wir gehen mit vielen Erinnerungen im Gepäck und mit einem Gefühl der Verbundenheit.“

Hinter der Kita des Vinzenzhauses stand immer ein Team aus engagierten Erzieherinnen und Erziehern, das mit Herz, Geduld und pädagogischem Geschick aus Räumen ein zweites Zuhause gemacht hat. Das Team freut sich auf die Chance, Bewährtes aus der Zeit den Vinenzhauses zu bewahren und mit der Stadt Speicher neue Wege zu gehen.

Denn sicherlich bleibt gleich: Die Haltung, das Engagement und das Ziel, für Kinder ein sicherer Ort des Wachsens und Entdeckens zu sein.

Der Abschied war aber nicht nur ein Ende, sondern auch ein Neubeginn. Die Grundlage des liebevollen Miteinanders- entstanden im Vinzenzhaus unter der Leitung von Ines Gerlach und ihrem engagierten Team- wird in die neue städtische Trägerschaft hineinwirken. Für die ganze Kita- Gemeinschaft bleibt der Ab-schiedstag als Zeichen der Wertschätzung und des Übergangs in Erinnerung- mit Zuversicht, dass Betreuung und Pädagogik in guter Kontinuität weitergeführt werden.

Aber auch, wenn es unsere Kita ab dem 17.08.2025 nicht mehr geben wird, so wird das Vinzenzhaus dennoch bleiben.

– Mit den 40 Kindern und Jugendlichen, die derzeit hier leben, aber auch

– Mit den ca. 30 Kindern, Jugendlichen und deren Familien, die durch teilstationäre und ambulante Hilfeformen Unterstützung erhalten und auch mit den

– Ca. 70 Mitarbeiter*innen die ihren Lebensmittelpunkt mit ihren Familien in und um Speicher haben.

Das Vinzenzhaus Speicher ist eine Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe mit ca. 75 Mitarbeiter*innen in Trägerschaft der Vereinigung der Vinzentinerinnen e.V. mit Sitz in Köln. Zentrale Angebote sind die stationäre, teilstationäre und ambulante Erziehungshilfen sowie eine Kindertagesstätte mit Ganztagsbetreuung. Insgesamt begleiten wir ca. 110 Kinder, Jugendliche und deren Familien.