Serie von Brandstiftungen im Saarland: Fahndung erfolgreich – eine Person festgenommen

SAARBRÜCKEN. Wie von lokalo.de berichtet, kam es in der Nacht vom 29. auf den 30. Mai 2025 kam es im Saarbrücker Stadtteil Burbach zu einer schweren Brandserie. In diesem Zusammenhang fahndete die Polizei wegen des Verdachts des versuchten Mordes, der besonders schweren Brandstiftung, Brandstiftung sowie Sachbeschädigung in mehreren Fällen nach einem unbekannten Mann.

Am heutigen Mittwoch teilt die Landespolizeidirektion Saarland in der Sache gute Neuigkeiten mit: Im Zusammenhang mit der Brandserie konnte noch am gestrigen Tag eine Person festgenommen werden. Weitere Angaben zur Person und Hintergründen können derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen nicht gemacht werden.

Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe bei der Suche.