Trierer SPD-Fraktion wählt neue Spitze: Schleimer folgt auf Teuber

TRIER. Wechsel an der Spitze der Trierer SPD-Stadtratsfraktion: Nach 16 Jahren im Stadtrat hat Sven Teuber sein Mandat niedergelegt, um sich künftig voll auf seine Rolle als Landtagsabgeordneter und rheinland-pfälzischer Bildungsminister zu konzentrieren. Die Fraktion dankte dem langjährigen Vorsitzenden für sein kontinuierliches Engagement und seine prägenden Beiträge zur Stadtentwicklung.

Andreas Schleimer übernimmt Fraktionsvorsitz

Die Nachfolge ist geregelt: Die Trierer SPD-Fraktion wählte Andreas Schleimer einstimmig zum neuen Fraktionsvorsitzenden. Der 42-Jährige ist seit 2014 Mitglied des Trierer Stadtrats und war seither unter anderem als parlamentarischer Geschäftsführer und stellvertretender Fraktionsvorsitzender tätig.

„Ich danke meiner Fraktion für das Vertrauen“, so Schleimer. „Wir stehen vor großen Herausforderungen, die wir nur gemeinsam und über Parteigrenzen hinweg lösen können.“

Schleimer ist gelernter Industriekaufmann, leitete später das Wahlkreisbüro von Katarina Barley und studierte berufsbegleitend Sozialmanagement. Seit 2020 ist er Leiter einer sozialen Beratungseinrichtung in Trier. Im Stadtrat war und ist er in zahlreichen Gremien aktiv – darunter der Haushalts-, Kultur- und Rechnungsprüfungsausschuss sowie in Aufsichtsgremien von Sparkasse und Stadtwerken.

Siemon und Juchem als Stellvertreterinnen

Neben Schleimer bleibt Carola Siemon stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Neu in der erweiterten Fraktionsspitze ist Isabell Juchem, die ebenfalls einstimmig zur Stellvertreterin gewählt wurde. Als neues Ratsmitglied begrüßt die Fraktion Stefan Thiel aus Ehrang-Quint.

Die SPD-Fraktion betont, dass sie weiterhin als verlässlicher Partner im Stadtrat auftreten will – für Bürgerinnen und Bürger ebenso wie für die Verwaltung.