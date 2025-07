Luxemburg: Unfall unter Alkohol – Handtaschen-Diebstahl mit Gewalt

LUXEMBURG. Die Police Grand-Ducale meldet einen gewaltsamen Diebstahl sowie einen Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss; zudem werden Zeugen für einen Unfall am 10.7. gesucht.

Am Abend des 21.7.2025 wurde der Polizei in der Rue de Bonnevoie im hauptstädtischen Bahnhofviertel ein Diebstahl einer Brieftasche gemeldet. Ersten Informationen nach näherte sich ein Mann dem Opfer, welches am Telefon war, von hinten an, und griff in ihre Handtasche. Trotz Gegenwehr konnte der Mann mitsamt Brieftasche flüchten. Eine Täterfahndung wurde sofort eingeleitet. Der mutmaßliche Täter konnte wenig später gestellt werden, woraufhin er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen wurde.

Am 22.7.2025 wurde der Polizei auf der Avenue de l’Europe in Lamadeleine ein Verkehrsunfall gemeldet. Das Fahrzeug stand im Ausgang des dortigen Kreisverkehrs mit stark beschädigten Reifen. Der Fahrer konnte vor Ort angetroffen werden. Dieser teilte den Beamten mit, dass er dem Alkohol zugesprochen hatte. Der Alkoholtest verlief demnach positiv. Ein provisorisches Fahrverbot wurde hieraufhin ausgestellt.

Bereits am 10.7.2025 ereignete sich gegen 15.45 Uhr in Olm in der rue de Capellen ein Verkehrsunfall. Eine Fahrerin, die in Richtung Capellen unterwegs war, musste einem PKW, welcher aus entgegengesetzter Richtung kam, ausweichen. Dabei fuhr sie gegen eine Bordsteinkante und rammte anschließend einen kleinen Baum. Ihr Fahrzeug wurde hierbei stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Die Fahrerin selbst wurde nicht verletzt.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach zweckdienlichen Informationen oder Zeugen des Unfalls. Alle Hinweise sollen bitte der Polizeidienststelle Capellen unter der Telefonnummer (+352) 244 30 1000 oder per E-Mail an [email protected] weitergeleitet werden. (Quelle: Police Grand-Ducale)