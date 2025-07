Landtagswahl 2026: Trierer SPD geht mit Sven Teuber in den Wahlkampf

TRIER. „Danke für euer Vertrauen! In den letzten Jahren konnten wir über 450 Millionen Euro an Landesmitteln für Trier sicherstellen, den Gesundheitsstandort Trier durch bessere Geburtshilfe sichern und durch den Medizincampus Trier auch als Unistandort für Medizin etablieren“, so Sven Teuber, Trierer Landtagsabgeordneter und amtierender Bildungsminister, gegenüber den Delegierten und Gästen der Trierer SPD im Lottoforum.

„Dies und viele weitere Errungenschaften ermöglichen es uns Triererinnen und Trierern, mit Zuversicht in die Zukunft zu gehen. Ich werde auch weiterhin dafür kämpfen, dass Trier eine starke Stimme in Mainz behält – im Parlament und in der Regierung“, sagte Teuber weiter. Die Delegierten hatten Teuber als ihren amtierenden Trierer Landtagsabgeordneten zuvor mit 98 % – bei einer Enthaltung – erneut ins Rennen für das Landtagsmandat geschickt.

Mit Isabell Juchem als B-Kandidatin setzt die Trierer SPD auf ein vertrautes Gesicht aus der Lokalpolitik. „Ich freue mich über die große Zustimmung für meine Kandidatur. Sven Teuber und ich sind durch unsere Historie in der Kommunalpolitik in dem Ziel vereint, das Beste für Trier zu erreichen. Besonders wichtig sind mir die Themen familienfreundliche Infrastruktur in der Arbeitswelt, bezahlbarer Wohnraum und die Schaffung von besseren Rahmenbedingungen für die Trierer Innenstadt – für die Gewerbetreibenden, aber auch in Sachen Aufenthaltsqualität für unsere Bürgerinnen, Bürger und Gäste.“

Auch zahlreiche Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter Teubers kamen bei der Wahlkreiskonferenz am vergangenen Wochenende zu Wort.

Die Triererin Malu Dreyer, Ministerpräsidentin a. D., fand klare Worte: „Sven Teuber ist der Richtige für dieses Amt! In den vergangenen 22 Jahren durfte ich dabei zusehen und mithelfen, mit wie viel Herzblut Sven sich für die Trierer und Triererinnen einsetzt – ob im Stadtrat, im Landtag oder im täglichen Leben auf den Straßen Triers. Sven hört zu und packt Probleme an der Wurzel, um diese bestmöglich für die Menschen in unserer Stadt zu lösen. Egal zu welcher Tageszeit: Sven lebt sein Mandat, ist fleißig und will das Beste für Trier. Dass er darüber hinaus auch Trier am Kabinettstisch mit seiner hohen, parteiübergreifend wie in Fachkreisen geschätzten Bildungsexpertise vertritt, ist für unsere Stadt ein riesiger Vorteil.“

Doris Ahnen, stellvertretende Landesvorsitzende der SPD Rheinland-Pfalz, betonte während der Wahlkreiskonferenz in Trier die große Kompetenz von Sven Teuber: „Sven Teuber wird gebraucht – in Trier und in Mainz. Als Landtagsabgeordneter und Bildungsminister ist er eine starke Stimme, die konsequent für Chancengleichheit und soziale Gerechtigkeit eintritt. Er vereint Empathie, Entschlossenheit und Erfahrung und ist somit die genau richtige Wahl für Trier.“

Auch Markus Nöhl, Kulturdezernent der Stadt Trier, betonte Teubers Engagement: „Sven ist kein Abgeordneter, der nach der Wahl abtaucht. Er hat nicht nur große Erfahrungen als Kommunalpolitiker, er ist ein Abgeordneter, der sich um seinen Wahlkreis kümmert. Er ist vor Ort, besucht Vereine, Institutionen und Einrichtungen, weil er sich für sie und ihre Themen interessiert. In Mainz stellt er sein Netzwerk in den Dienst der Stadt. Davon haben wir schon häufig profitiert!“

„Ich schaue mit großer Zuversicht auf die kommende Wahl im März“, erklärte Teuber. „Mit meinen Wegbegleiterinnen und Wegbegleitern der Trierer SPD werde ich weiterhin dafür arbeiten, Trier kontinuierlich zu verbessern und zu stärken. Dabei weiß ich auch Ministerpräsident Alexander Schweitzer fest an meiner Seite – in Regierung und Parlament. Ich würde mich freuen, wenn die Triererinnen und Trierer mir erneut das Vertrauen geben, dies auch in Zukunft tun zu können! Gemeinsam stark für Trier!“ (Quelle: SPD Trier)