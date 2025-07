Bei Rot über die Ampel: Radfahrer am Moselufer gefährdet – rücksichtsloses Fahrverhalten

TRIER. Am gestrigen Montagmorgen kam es gegen halb sieben zu einem rücksichtslosen Fahrverhalten durch einen bislang unbekannten Fahrer eines schwarzen BMW, der am Moselufer in Richtung Verteilerkreis unterwegs war.

Dieser fuhr unter anderem bei Rot über die Ampel im Kreuzungsbereich Katharinenufer/Böhmerstraße und gefährdete hierbei einen Fahrradfahrer, der dort gerade die Straße überquerte. Der Radfahrer konnte dem BMW knapp ausweichen und blieb dadurch glücklicherweise unverletzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zum Fahrer, einem möglichen Kennzeichen oder Beobachtungen im genannten Tatzeitraum an die Telefonnummer 0651/983-44250. (Quelle: Polizeidirektion Trier)