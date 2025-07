Rauchalarm in der Sparkasse Daun – nächtlicher Feuerwehreinsatz sorgt für Aufregung

Daun. In der Nacht auf Dienstag (22. Juli 2025) kam es zu einem Feuerwehreinsatz bei der Sparkasse Daun: Um 1:16 Uhr löste die Brandmeldeanlage in der Bankfiliale aus – Grund war dichter Rauch in der Eingangshalle.

Die Feuerwehr Daun rückte unmittelbar nach Alarmierung mit einem Kommandowagen (KdoW), einem Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) und einer Teleskopgelenkmastbühne (TGM) zum Einsatzort aus. Bei der Erkundung stellte sich heraus, dass mehrere Rauchmelder im Gebäude ausgelöst hatten – sowohl in der Eingangshalle als auch teilweise in der Schalterhalle war Rauch wahrnehmbar.

Polizei und Hausverantwortlicher ebenfalls im Einsatz

Neben der Feuerwehr war auch die Polizei vor Ort, ebenso wurde ein Hausverantwortlicher der Sparkasse hinzugezogen, um Zugang zum Gebäude zu ermöglichen.

Die Feuerwehr setzte einen Überdrucklüfter ein, um den Rauch aus dem Gebäude zu drücken. Eine Brandentwicklung konnte nicht festgestellt werden – nach aktuellen Erkenntnissen war eine Person im Vorraum der Bank für die Auslösung des Alarms verantwortlich. Was genau die Rauchentwicklung verursachte, ist bislang nicht abschließend geklärt.

Verletzt wurde niemand. Der Einsatz konnte nach wenigen Stunden beendet werden.