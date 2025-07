Kleinbus kracht ungebremst in Pannen-Lkw: Fahrer und Beifahrer schwerst verletzt!

BRUCHMÜHLBACH-MIESAU/A6 – Am heutigen Freitag kam es auf der Autobahn A6 bei Kaiserslautern zu einem schweren Auffahrunfall, der eine mehrstündige Vollsperrung und erhebliche Verkehrsbehinderungen nach sich zog. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden zwei Personen schwerst verletzt.

Unfallhergang: Kollision mit Pannenfahrzeug

Das Unglück ereignete sich kurz vor 13 Uhr in Höhe der Anschlussstelle Bruchmühlbach-Miesau. Ein Lastkraftwagen hatte zuvor einen Reifenplatzer erlitten und stand als Pannenfahrzeug in der Autobahn-Ausfahrt. Ein nachfolgender VW-Multivan, der die Autobahn verlassen wollte, prallte aus noch ungeklärten Gründen vermutlich ungebremst auf den stehenden LKW-Anhänger. Beide Insassen des Multivans wurden bei dem Aufprall im Fahrzeug eingeklemmt und mussten von den Einsatzkräften befreit werden.

Sie erlitten schwerste Verletzungen und wurden zur Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Umfangreiche Rettungs- und Ermittlungsarbeiten

Infolge des Unfalls musste die Autobahn A6 in Fahrtrichtung Mannheim vollständig gesperrt werden. Dies führte zu einem mehr als zehn Kilometer langen Rückstau, der bis zur Anschlussstelle Homburg reichte und den Verkehr für Stunden zum Erliegen brachte. Erst gegen 17 Uhr konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden. Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen und ein Polizeihubschrauber fertigte Übersichtsaufnahmen aus der Luft an. Im Einsatz waren Notärzte, Rettungsdienste, ein Rettungshubschrauber sowie zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr.