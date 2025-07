TRIER. Die defekte Trafostation am SüdBad an den Weihern wird in der Woche vom 21. Juli bis 25. Juli getauscht. Im Zuge der Arbeiten kann das SüdBad deshalb am Mittwoch, 23. Juli 2025, und am Donnerstag, 24. Juli 2025, erst um 12 Uhr statt um 10 Uhr öffnen.

Die Stadtwerke danken den Badegästen für ihr Verständnis. Ab dem 25. Juli öffnet das Freibad im Trierer Süden wieder zu den regulären Ferienöffnungszeiten von 10 bis 20 Uhr. (Quelle: SWT)